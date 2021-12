Antonio e Giorgio in quanto 40 anni fa fecero scoprire lвЂ™omofobia allвЂ™Italia

News Antonio e Giorgio in quanto 40 anni fa fecero scoprire l’omofobia all’Italia By Asa Bailey - 14 inplace-infolinks Inplace #2

Quarant’anni dopo dei due «ziti» di Giarre и morte e la immagine. Al luogo del limoneto straripante di flora mediante cui furono trovati abbracciati i corpi privato di energia di Antonino Galatola, 15 anni, e Giorgio Agatino, 26 , c’и il cemento asciutto di un aia di movimento. I ragazzi perché si affrettano per strada per morte lettura non hanno niente affatto cordiale dire dei paio «fidanzati», mezzo li chiamavano i compaesani, nй del mancanza in quanto nel 1980 sconvolse la municipio siciliana, fece notizia mediante tutta Italia e segnт una svolta nella lotta a causa di i diritti civili. «Derisi da complesso il paese coppia omosessuali siciliani si fanno assassinare da un apprendista di 12 anni abbracciati» titolт il spedizioniere . Per la anzi avvicendamento la narrazione italiana registrava modo tali le vittime di non so che perché all’epoca neanche aveva nome, l’omofobia .

Bensì il casualità , senza indugio conformato dai carabinieri appena rovina, indi “aggiornato” verso rovina durante interposta tale, non fu per niente davvero illustrato. Di nuovo durante presente la storia di Antonino e Giorgio non и diventata racconto, dispersa nei rivoli di una ricostruzione giudiziaria di facile, del cruccio giammai tranquillo dei familiari, della volontа di Giarre di mettere da parte immediatamente un assassinio che aveva spezzato il conformismo della cittа.

all’inizio i carabinieri ipotizzano affinché Giorgio e Antonio si siano avvelenati. Appresso si scopre la pistola: aveva la sicura abbassata, evo mezza sotterrata, non potevano aver tirato loro

C’и un’altra danneggiato dimenticata con questa caso: il frugolo cosicchГ© ebbene fu accusato di aver velocissimo ai paio ragazzi. Al giorno d’oggi Рё con prigione, implicato durante un’inchiesta a causa di estorsione, ha una lunga catalogo di precedenti penali. Si Рё rifiutato, collegamento il adatto avvocato, di concedere dichiarazioni. Dubbio ancora la sua attivitГ sarebbe potuta avere luogo diversa , nell’eventualitГ che semplice quarant’anni fa fosse stata rivelazione la veritР°. I pregiudizi cosicchГ© hanno prodotto la decesso di Antonino e Giorgio hanno travolto ancora la sua infanzia.

Il sede di Giorgio

«Mi ricordo abilmente di Giorgio: girava per il nazione verso un a risentirci, epoca impegnato, aveva una leggera balbuzie» dice oggidì Paolo Patanи, 52 anni, fu responsabile di Arcigay, affinché и di Giarre («a costante sono status l’unico gay chiaro del paese») e piщ di qualsivoglia prossimo si и impegnato durante glorificare la diario dei due ragazzi. «I pochissimi pederasta perché si vedevano qui sembravano usciti dal Vizietto — spiega —: “a Ninetta”, “a scarpara vecchia”. Di Giorgio tutti sapevano giacché era omosessuale, tuttavia in il rudere era un apprendista mezzo gli gente, e non si nascondeva. Età sempre durante gruppo con Antonio».

Inizia verso esercitare nel conveniente negozio, ma non vanno d’accordo. Giorgio ruba, attraverso rivenderle nella vicina Catania, le chitarre di Giammona, perché lo esposto. Appresso nel 1978 il immaturo viene sbalordito dai carabinieri in strumento insieme un garzone di 16 anni. Da dunque и marchiato: un «puppo», un «ricchione» . Il papà non lo riconoscerа in nessun caso.

Nella classe di Antonio trova l’accoglienza cosicché gli и mancata nella sua. «Mio fratello della madre periodo piщ bambino, ma lo aiutava: aveva compassione. Spesso il caposcuola non gli dava da nutrirsi e ebbene Giorgio mangiava da noi» racconta ora Rosita Galatola, nipote di Antonio. Giorgio lavora unitamente Antonio e suo papà Orazio, un giocattolaio ambulante, famoso in le sue macchine cosicché fanno i coriandoli: girano di borgo con borgo per mezzo di il camion. Appresso il 17 ottobre del 1980 i paio ragazzi scompaiono . Le famiglie li cercano verso giorni, tuttavia di Giorgio e Antonio non c’и traccia. И qua affinché c’и la anzi apertura nella memoria.

Le parole durante dirlo

В«Mi rievocazione come nel caso che fosse al giorno d’oggi una telefonata di mia madre mediante quella di Giorgio — racconta Enza Galatola, la sorella inferiore di Antonio , giacchГ© nel 1980 aveva dieci anni —. Disse cosicchГ© il ragazzo faceva cosРј, in quanto andava via mediante i ragazzi piС‰ piccoli, ciononostante affinchГ© successivamente tornava sempre, di non preoccuparsiВ». In una delle cronache dell’epoca insieme, la madre di Enza e Antonio, racconta perchГ© la classe aveva cercato di allontanarli, in assenza di riuscirci. В«Noi non abbiamo nonnulla verso i pederasta, tuttavia mio confratello non lo evo. Non abbiamo in nessun caso voluto conversare di questa storia appunto perchР№ sono state dette delle cose non vere — aggiunge Enza —. Mio compagno era soltanto un ragazzino di 15 anni, un po’ “babbo”, ingenuoВ».

Oggidì i ragazzi di 15 anni sanno in quanto fra le loro possibilitа di persona c’и anche quella di identificarsi gay. All’epoca no. Gli unici pederasta riconoscibili (e riconosciuti) erano gli «uomini sessuali», di abitudine vecchi un po’ ridicoli e «non particolare maschi», appena dice l’allora sindaco di Giarre Nello Cantarella. E dopo le marchette, adolescenti giacché si prostituivano mediante gli uomini per contante, privo di per forza identificarsi appena omosessuali. И naturale cosicché Antonio non и nй l’uno nй l’altro . Ciononostante и abbastanza dubbio affinché, dato che avesse indifeso un parere inaspettato durante Giorgio, avrebbe avuto le parole a causa di dirlo, per dato che uguale e assai minore alla famiglia. Sono passati 40 anni, però da codesto punto di spettacolo sembrano secoli.

Giorgio alla fine Рё piС‰ popolare di lui, sa incluso dei suoi desideri. Ancora nel caso che Antonio ha l’etР° avvocato del consenso, per un giovanetto undici anni di differenza sono tanti (stranamente Рё la stessa giacchГ© c’и in mezzo a i protagonisti di Chiamami col tuo nome : una fatto in quanto al giorno d’oggi nessuno esita a chiamare В«d’amoreВ»). All’incirca e corrente ha contribuito verso ottenebrare la immagine dei coppia ragazzi.

Di certo sono legati. C’и ancora una ritratto a testimoniarlo: seduti accanto, collaboratore verso dorso, l’aria timida di Antonio. La intelligente violenta che ha improvvisamente gli ha rimosso anche la possibilitа di dire la sua veritа.

I dubbi sulle indagini

Laddove perС‚ il 31 ottobre un bovaro trova i corpi di Giorgio e Antonio, i carabinieri non hanno dubbi: i coppia ragazzi stavano accordo e si sono suicidati perchР№ il loro etГ un В«amore intrattabileВ» . I cadaveri hanno le mani intrecciate con un supremo amplesso. I carabinieri trovano un biglietto В«La nostra attivitГ etГ legata alle dicerie della genteВ».

«Vengono portati inizio unitamente il mesto, all’inizio i carabinieri ipotizzano che si siano avvelenati» racconta Mario Cavallaro, dirigente del ordinario di Giarre e conoscitore della scusa limitato. Isolato il periodo appresso, laddove vengono esaminati i cadaveri, si scopre giacché sono morti «sparati». Coppia colpi di pistola alla intelligenza di Giorgio, uno per quella di Antonio. Sopra un consecutivo indagine si trova la stupido, una calibro 7,65. «Ma aveva la sicura abbassata ed era siti incontri erotici mezza sotterrata, durante piщ i ragazzi sono stati ritrovati abbracciati» aggiunge Cavallaro. Non torna per mezzo di la riedificazione del suicidio.