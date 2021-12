News 12 jeunes femmes partagent leurs techniques pour atteindre l’orgasme By Asa Bailey - 27 inplace-infolinks Inplace #2

12 jeunes femmes partagent leurs techniques pour atteindre l’orgasme

Responsable adjointe de la rubrique Divorce de ce Huffington Post

SEXUALITE – L?heure reste venue de mettre fin pour l?inegalite orgasmique.

D?apres de la etude, les femmes heterosexuelles atteignent plus souvent Mon nirvana au cours de l?amour que chacune des autres categories pour population, y compris les lesbiennes. Une raison possible Ce manque pour focalisation de leurs partenaires via leur joie.

Votre extase trop rare et Complique a atteindre pourrait etre en general bien plus courante quand celle-ci etait autant valorisee http://www.hookupdate.net/fr/tinder-review et respectee. Leurs gagneraient a s?interesser a toutes les Plusieurs methodes qu?emploient ces dames pour se faire elles-memes de ce beaucoup (une etude recemment menee via l?universite pour l?Indiana, en collaboration avec Grace a la page OMGYes, souligne notamment que 36% d?entre elles jugent ma stimulation clitoridienne indispensable).

Face a une telle deprimante realite, a l?occasion une Journee britannique pour l?orgasme, nous avons demande a toutes les interessees de nous confier plusieurs tuyaux. Du solitaire ou de bonne compagnie, voili leurs methodes pour arriver au septieme ciel.

Plusieurs noms m’ ont ete changes pour preserver l?intimite Plusieurs participantes. Ces declarations ont ete revues et synthetisees.

“Correctement que j’ detient Le vibromasseur Rabbit, rien de mieux que ma propre main. Je finis toujours via y revenir, y compris du lit avec Grace a 1 mari. En realisant que la jouissance avait l’air alors particulierement excitante concernant eux, j?ai commence pour me montrer plus active pendant ma penetration. L?ideal Afin de ce qui est que j’ sois plus haut, ou avec Grace a l?homme derriere mon emmenagement — Toutefois Avec l’ensemble des cas, j?arrive pour me debrouiller.” — Corinne Dodenhoff, illustratrice

“i mon sens, l?orgasme deroule systematiquement par Mon clitoris cunnilingus, penetration accompagnee pour caresses (manuelles ou avec Grace a un sex-toy , et dans quelques positions Plusieurs Andromaque, missionnaire, levrette. ) mais aussi masturbation. Au sein de ce soir cas, puisse j?utilise Le vibromasseur, insere ou pas vrai dans le vagin, puisse la main me suffira. J’ connais souvent des orgasmes nombreux, cela dit, juste par Le biais. Visionner en pornographie reste parfois utile, Pourtant gu indispensable. Et si accueillir mon homme du votre serviteur va rendre mes sensations i nouveau Pas intenses, je n?ai pas joui par la seule stimulation vaginale ou anale. 1 jouet que je serais curieuse d?essayer? J?avoue etre intriguee via sa machine sexuelle Sybian, et pour votre prix-la, non bravo!” — Jessica Mehta, auteur de The Wrong Kind of Indian

“Toute seule, je ne pourrais jouir qu?assise, appuyee contre de la pile d?oreillers, mon mur ou bien le projet d?un canape. De position allongee, le clitoris reste blotti thunes son capuchon impossible d?obtenir assez pour sensations! De me redressant, j’ l?expose davantage pour l?action du vibromasseur. Mon type de jouet an alors Ce importance il faut votre moteur ras-le-bol puissant, a l?action lente et profonde. J?ai recemment confie tout cette raison ceci a de amie, qui de a ete stupefaite. Ca lui a redonne quelque peu d?espoir dans les propres chances d?augmenter Ce devoir votre simple changement pour position ne lui serait jamais venu a l?esprit!” — Jennifer Gunsaullus, sociologue et coach specialisee en relations de couple et notre vie intime

Seule ou pour 2, mon secret pour jouir est de me plonger au sein d’ votre fantasme.

” votre seule performance physique ne suffira souvent jamais quand nous oubliez Notre toute premiere de ces zones erogenes Votre cerveau! Le n?est qu?a force de pratique qu?on va se liberer au sein de le rapport pour J’ai sexualite, sans limiter tous les notions pour desir et d?excitation aux simples organes sexuels. Explorez quelques voies multiples langage millesime, SMS oses, confidences Avec les fantasmes, litterature erotique (vous pourriez aussi de rediger vous-meme, par exemple?). Apprenez pour reconnaitre Un type de mots, de scenes, d?images qui font monter Notre trouble en nous. Ils deviendront comme 1 lubrifiant mental qui renforcera l’ensemble de ces plaisirs, solitaires ou partages.” — Luna Matatas, coach sexuelle et danseuse burlesque

Pour payer vraiment notre pied, j’ chevauche notre petit ami immobile.

” D Que j’suis deja au bord d’un precipice, il me suffira pour basculer de me frotter du ondulant contre lui, poitrine contre poitrine, l’ensemble de les sens en eveil et notre etre entier envahi avec l?amour. S?il m?en va falloir quelque peu Pas, aussi J’me laisse aller pour quelques scenarios parfois assez coquins j?imagine etre une prostituee chargee pour Notre satisfaire, ou je savoure l?indecence pour Votre baiser tel ca. Si Le n?est nullement ras-le-bol, je peux lui reclamer pour me sucer Un coeur a pleine bouche. D?autres soir, je m?allonge via le ventre Afin de me masturber au cours de qu?il me doigte, m’a donne de la fessee ou menace pour me sodomiser. Et apres ce premier orgasme clitoridien, quand j?ai besoin de pousser encore plus loin, J’me fais prendre par-derriere ou avec du dessous, trouvant l?angle parfait bon Afin de Plusieurs sensations inouies.” — Lisa

“Ma maniere d?atteindre l?orgasme a souvent bouge Avec mes s. Autrefois, cela ne passait que via le clitoris. Enfin ils le point G reste devenu central, avec Grace a sa pression et Mon va-et-vient pour doigts plonges du Pas profond de votre serviteur pendant qu?un vibromasseur s?occupe de mon clito. Aujourd?hui, avec Grace a Ce col pour l?uterus comme 1ere zone erogene, j?ai l’utilite de coups pour reins profonds et repetes — forcement avec Grace a les incontournables vibrations. En ce moment, c?est tel ca que j?arrive pour toucher vos etoiles! Neanmoins, quel que soit Ce mode pour stimulation vaginale choisi, notre clitoris devra etre en part. J?ai i chaque fois eu la chance de vivre quelques orgasmes multiples , et grace pour les Recommandation, beaucoup de femmes m’ ont aussi appris a parcourir ce plaisir.” — Celeste Hirschman, coach professionnelle Avec notre vie intime et sexuelle a San Francisco

“Dans le passe, 1 homme n?avait j’ai besoin que d?etre seduisant et doue avec Grace a une bouche pour me combler. Pourtant aujourd?hui, j?ai besoin d?un rapport nombre plus riche et profond (mes orgasmes se nourrissent pour complicite emotionnelle et de confiance mutuelle). Une fois Le lien etabli, j?adore me livrer a quelques jeux sexuels et faire monter Un desir, tourmentant l?autre jusqu?a Notre rendre fou. Des doigts habiles, quelques langues coquines et quelques mots oses suffisent alors pour me Realiser trembler d?extase. Un petit coup de fil erotique pour l?heure de ce dejeuner, m?invitant a recevoir l?heure du ?decollage?. Ou encore qu?il me regarde choisir le vibromasseur Hitachi bien en se masturbant a les cotes.” — Hudsy Hawn, coach sexuelle professionnelle dans les techniques non conventionnelles, dominatrice professionnelle et redactrice

“Mon principal moyen possible d?atteindre l?orgasme demeure que le partenaire me caresse Ce clitoris, avec Grace a ses doigts ou sa bouche. J’ ne fonctionne que avec Votre contact avec Grace a l?autre. Au sein de pour telles situations, je medite [sur] ce que j?appelle les ?lois d?attraction orgasmique?. J’ vide totalement notre esprit Afin de me centrer Avec le sentiment d?excitation et d?attente. J’me repete sans cesse ?Je pense jouir, je vais jouir. ?, jusqu?a Le que Ce joie arrive.” — Caytha Jentis, creatrice et scenariste d’une webserie “The Other F Word”