Per quanto riguarda gli uomini al 90% credo che cerchino (cerchiamo) solo sesso

Ma allora se dobbiamo pagare, come mai scrivono che e gratuita?sono entrato qualche volta nella pagina iniziale, e vedere le foto delle donne li, come in un catalogo, mi ha fatto un bruttissimo effetto

ho bazzicato qualche volta meetic tempo fa e ci ho trovato anche maschi del forum (che ora fanno orecchie da mercante) in grande spolvero

Certol’ho chiesto anche a lui! E la risposta era stata che aveva pochissimo tempo libero, e che cmq su meetic entrava per gioco quando aveva tempi morti al lavoro.Cmq i suoi amici nn li ho conosciuti perche abitavamo in due citta diverse ma sapevano di me anche se nn dove c’eravamo conosciuti!. so anche di essere stata una fessa. ma ero davvero presa da questa persona e credevo che potesse nascere qualcosa di +. quando mi sono resa conto che non era cosi ho preso la mia decisione.

Alcune conclusioni. da parte mia ho cercato di completare questa piccola indagine su MEETC anche raccogliendo informazioni tra amici ed altri post passati. le mie conclusioni allora sono queste. non entro nel merito di chi si iscrive perche esistono moltissime ragioni tutte diversissime tra di loro. la maggior parte della gente iscritta giustifica la propria iscrizione con la curiosiota di provare. ma riguardo l’efficacia tecnica del sito non credo sia ben progettato per favorire gli incontri, credo sia progettato per alimentare se stesso.

1)Innanzi tutto da parte delle donne c’e un continuo vedersi tempestate da contatti chat ed e-mail da parte di uomini. ma con una pressione tale da far si che nessuna riesca a focalizzare veramente l’attenzione su un unico individuo potenzialmente interessante a meno di non trascorrere ore ed ore collegata.

Insomma equivale per fare un esempio ad una donna che sta messa dietro la finestra a vedere chi passa

2)Il fatto che l’iscrizione di una donna sia gratuita favorisce l’ingresso di numerosi “fake” uomini che inserendo un profilo donna sondano cosa succede dall’altra parte della barricata, infatti stranamente le donne iscritte sembrano di piu degli uomini.

Innanzi tutto grazie per la partecipazione attiva al mio post

3)Ogni profilo contiene un annuncio + informazioni che in realta dicono poco sul modo di pensare e di agire di una persona.

5)A monte non viene fatta nessua selezione sulle motivazioni di chi si iscrive, si potrebbe ad esempio fare delle sezioni differenziando la gente per motivazioni, perche in effetti non esiste un unica motivazione. in poche parole manca una suddivisione come quella che esiste sui forum di alfemminile, di conseguenza il rischio di imbattesi in personaggi poco piacevoli e moltissimo e si perde solo tempo.

Ci ho conosciuto. l’amore della mia vita. (altro che ammasso di sfigate e sfigati)L’unica cosa e che, essendo le donne esentate dal pagamento, ci sono tante che si divertono a prendere in giro gli uomini e a scaricare a buon mercato la cacca che, per colpa propria o altrui, hanno dentro.

molte donne stanno la dietro al Pc a leggere e basta e non rispondono per i piu svariati motivi. magari non gli piaci oppure stanno la solo per passarsi il tempo e per vedere se sono ancora oggetto di seduzione, essere oggetto di corteggiamento, osservare come lo facciamo. poi ci stanno poi quelle che spostano appena la tenda per vederti meglio, queste sono quelle che visitano il tuo profilo ma non ti scrivono nulla.Qualcuno ti manda una frecciatina, la sbandata, ma non potra mai parlare con te perche non ha pagati pass, equivale ad una persona che ha il telefono solo ricevente, se vuoi che risponda devi pagare tu per loro, poi infine ci stanno migliori siti gay quelle che si affacciano alla finestra e ti parlano. generalmente questo accade dopo che tu le hai contattate. queste o hanno pagato il pass (molto improbabile) o ce l’hanno gratuito perche ottenuto in tempi migliori, o hanno approfittato dell’offerta dei tre giorni. questo per quanto riguarda le donne.