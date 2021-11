News Fonction publique que faire apres Mon concours ? By Asa Bailey - 14 inplace-infolinks Inplace #2

Fonction publique que faire apres Mon concours ?

Alea jacta est . Des des sont jetes, nous avez eu enfin passe l’ensemble de toutes vos examens ! Enfin, pas tout a fait car deux perspectives s’offrent pour nous pour votre instant particulier que Realiser si vous etes recale ? Recommencer ? Remplacer radicalement d’orientation ? J’ai decision n’est pas toujours facile a payer. Du revanche, trop vous etes recu, sachez que contrairement a ce que nous devez affirmer, bien ne fait que commencer. Pour savoir cela vous attend peu importe l’issue de tous vos examens, voici un petit scenario d’anticipation, a lire sans recevoir tous vos notes !

Nous etes recu pour mon examen d’la fonction publique d’Etat

Bien d’abord, felicitations . Mais ce qui ne veut pas dire Afin de autant que vous soyez arrive au bout de vos peines. Prealablement d’etre titularise, nous serez d’abord stagiaire au cours de Le an, apres Posseder suivi de la formation. Celle-ci peut avoir lieu Avec ce administration pour rattachement ou Avec une ecole. Elle dure parfois quelques jours, moyen de nous mettre le pied pour l’etrier, ou votre a 3 piges. Nos formations post-concours seront prises de charge avec l’administration. Plus elles sont grandes, comme a l’ENA, Polytechnique ou l’ENM, plus elles paraissent cheres. Il va falloir savoir, pourquoi pas, que Un cout d’une formation d’un enarque est de plusieurs tonnes d’euros ! C’est votre raison Afin de laquelle nos fonctionnaires qui sortent de ces belles ecoles doivent rester avec ses 3 et dix annees au service de l’Etat, en remboursement pour leurs dettes. S’ils devaient partir avant terme, ils devraient rembourser Un cout total pour leur formation. Sauf, si votre commencement reste mon cas pour force majeure.

Nous avez reussi un concours d’une interet publique territoriale

Bien commence Afin de vous contrairement pour et cela se passe au sein des autres fonctions publiques, li , la reussite a mon examen ne garantit Manque l’octroi d’un poste. C’est pour vous pour Mon trouver . CV, lettres pour candidature, lecture Plusieurs petites annonces… nous allez connaitre leurs etapes classiques de la d’emploi. Il semble grand que l’on a coutume de affirmer que Mon fonctionnaire territorial reste plus maitre pour sa propre carriere que Un fonctionnaire d’Etat. Y a l’avantage d’opter pour l’employeur, Votre type de poste , et son lieu d’affectation. En revanche, bien que recu pour un examen, y n’a aucune certitude de reperer 1 emploi. Le nombre pour postes ouverts via des collectivites territoriales ne colle pas forcement avec Grace a le nombre de laureats. Cela dit, rassurez-vous, nous n’etes gu totalement livre a vous-meme diverses organismes nous assisteront et des dispositions legales vous protegent.

Vous etes protege

Si vous etes recu au examen, nous etes directement inscrit concernant de la liste d’aptitude, diffusee aupres Plusieurs organismes , lequel gerent les recrutements au sein des collectivites territoriales. Nous avez aussi Le A afin de trouver votre premier poste.Votre nom peut cependant, a la demande exige, etre maintenu dans votre liste de la seconde annee. Sachez en outre que nos collectivites territoriales m’ ont l’obligation d’embaucher du priorite leurs laureats aux examen ou tous les fonctionnaires territoriaux. Quand elles recrutaient quelqu’un d’autre, elles devraient prouver qu’elles n’ont trouve personne qui correspondent au profil en poste (article 3 d’la loi n° 84.1093 portant dispositions statutaires relatives pour J’ai fonction publique territoriale). De cas de litige, le recours doit etre porte devant le tribunal administratif.

Vous etes soutenu

Par tous les services quelques CDG (centres de documentation generale) et tous les delegations locales en CNFPT (Centre national une fonction publique territoriale, lire c rdonnees en annexes). Ces deux organismes envoient automatiquement ma liste quelques laureats quelques examen a toutes les collectivites territoriales et vous font parvenir les offres d’emploi dont ils disposent jouissent.

A noter vis-i -vis des categories de postes A et B, Un CNFPT diffuse sans aucun frais, aupres des laureats, un mensuel ou paraissent publiees nos offres d’emploi, Par Consequent que beaucoup de precisions dans l’actualite en interet publique territoriale. Cela s’agit en magazine Territoriales. Vous pouvez en outre Mon parcourir dans la totalite des complexes pour documentation specialises au sein d’ ma d’emploi, a Pole Emploi et Avec internet (cnfpt ).

Vis-i -vis des postes de categorie C, adressez-vous plutot aux CDG. Chacun edite des bulletins mensuels ou figure 1 bourse d’emplois. Leurs offres de poste paraissent egalement affichees au sein de leurs locaux, ou vous pourrez nos lire sur internet. Pourquoi pas, pour le CDG pour Haute-Savoie cdg74

Leurs collectivites locales font egalement paraitre leurs offres d’emploi Avec J’ai presse. Du voila une selection

La Lettre d’un cadre territorial (territorial ) ;

Notre Marche en boulot (plutot oriente concernant la filiere sante) ;

Strategies (specialise dans votre communication) strategies . Et n’oubliez gu non plus de parcourir Notre presse locale .

Vous avez echoue au concours

Nous avez recu tous vos resultats et vous n’etes gu admissible ou nous avez eu rate l’oral… C’est 1 coup dur. Afin de digerer , prenez d’un repos et profitez-en pour faire legerement d’introspection malgre l’integralite des avertissements contenus dans votre guide, etes-vous evidemment d’avoir suffisamment travaille ? Peut-etre etes vous tombe au piege quelques impasses ? Y se pourra en outre que nous ayez ete surpris par Notre difficulte Plusieurs epreuves et que nous ayez cede a J’ai pression… depuis toujours de raison. L’essentiel concernant nous de nos jours est pour Correctement Assimiler pourquoi ca n’a pas marche. De , vous pourrez repartir sur pour bonnes bases et eviter de refaire analogues erreurs.

Nous rendez profit que vous n’etes jamais fait Afin de la fonction publique ou concernant le poste que vous convoitez

Au sein d’ votre cas-la, deux solutions vous pourrez toujours monnayer vos diplomes ou la professionnalisme au domaine prive, ou vous reorienter sur d’autres examen proches de ce formation universitaire ainsi que l’examen que vous avez deja prepare. D’ailleurs n’hesitez Manque a nous presenter pour eventuelles epreuves de nombreux concours de categorie A ou B m’ ont Plusieurs matieres communes. C’est votre avantage concernant vous, sachez de tirer profit. Et positivez vous avez eu deja l’avantage d’une premiere experience .

Nous etes sure que Notre voie que nous avez eu choisie reste ma bonne, que nous etes fera concernant le metier Afin de lequel nous avez tente votre examen…

Aussi, nous avez les moyens pour Votre retenter. Cela vous faudra rassembler les forces pour retrouver la « peps » et vous remettre en selle pour preparer Votre futur examen. Si nous avez J’ai vocation et que votre entourage nous soutient, y n’y an aucune raison pour que cela ne marche pas . C’est et cela a ete demande a Frederique Aline enqu de droit jusqu’en maitrise, deux fois recalee au concours pour l’Ecole nationale d’une magistrature, elle a tout enfile au sein d’ sa propre troisieme et derniere tentative possible « J’ai forcement voulu etre juge. Apres toutes ces annees, je ne pouvais pas imaginer Realiser nouvelle chose. J’ai eu six temps pour preparation difficiles, Pourtant enfin j’ai reussi. Je l’ai su a Noel. Cela a ete notre plus beau cadeau ! Y n’y an aucune Pas grande joie que d’avoir la chance de faire Votre metier qu’on aime. »