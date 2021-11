News 10 Bonnes Raisons Pour Ne Point Se Justifier A Toutes Les Manipulateurs By Asa Bailey - 25 inplace-infolinks Inplace #2

10 Bonnes Raisons Pour Ne Point Se Justifier A Toutes Les Manipulateurs

Si c’est Pas tr vraiment que nous et que nous etes porte pour nous justifier perpetuellement, du coup je veux que nous sachiez d’emblee que c’est 1 assez sale habitude. Du particulier trop nous avez affaire a Plusieurs personnes manipulatrices.

Dans ce court article, je nous explique

Pourquoi nous ne devez gu nous justifier De quelle maniere eviter de se justifier

Pourquoi il ne faudrait pas se justifier ?

Pourquoi il ne faudrait gu se justifier ?

Se justifier tout moyen reste de sale habitude que l’on a souvent lorsqu’on ne s’affirme jamais correctement.

Et si on suit 1 formation a l’affirmation sans dire, on apprend justement pour ne plus Realiser l’erreur de se justifier.

Et nous allez voir pourquoi…

Cela dit, Prealablement Ca, voyons 5 situations pour lesquelles vous pourriez vous sentir oblige de vous justifier

Situation n°1 mes s nous invite concernant une sortie, nous n’avez vraiment jamais envie d’y aller Neanmoins, nous n’osez gu lui affirmer « pas vrai » sans nous justifier car nous avez peur qu’il ne vous comprenne Manque « je ne pourrais gu appeler parce que… »

Situation n°2 votre gendarme nous arrete pour 1 exces de vitesse et au lieu d’accepter Mon reproche, nous nous sentez oblige d’expliquer pourquoi nous n’avez jamais respecte ma limitation pour vitesse.

Situation n°3 du couple, nous avez vraiment l’envie pour vous choisir quelque chose cela dit, vous nous sentez oblige d’en parler avec Grace a votre conjoint avant d’acheter car nous avez peur qu’il se fache et nous reproche ce achat.

Situation n°4 au sein de une boutique, vous essayez Le vetement Neanmoins, enfin celui-ci ne vous plait gu . Ce vendeur insiste et vous vous sentez oblige pour lui dire pourquoi vous ne l’aimez gu (un peu comme lorsque vous deviez nous excuser pour l’avoir essaye ou pour lui avoir fait perdre des heures).

Situation n°5 Vous arrivez en retard pour un rdv et i la place pour dire simplement « desole, j’habite du retard », vous nous empresse de reperer quelques excuses et apporter vos raisons pour Le retard.

Cela ne faudrait Manque se justifier pour 10 raisons principales

Pour que votre refus soit net et reste est Correctement compris – et donc eviter de creer des malentendus et des conflits. Afin de garder une communication « assertive » – et garantir l’efficacite tranquille au sein d’ vos relations. Pour ne point tomber au piege quelques manipulateurs , lequel vont revenir l’ensemble de ces justifications contre vous – Votre seul fait de ne point se justifier aura Afin de effet d’eloigner tous les manipulateurs pour nous ! Concernant eviter de devoir vous excuser et vous rabaisser et ainsi De Fait faire systematiquement passer leurs autres Prealablement nous – vous avez eu parfaitement Mon DROIT de ne point vous justifier. Afin de ne point apporter quelques arguments , lequel sont reutilises via l’autre – et ne pas apporter votre baton concernant nous faire battre ! Pour vous faire davantage respecter et fixer vos fronti s – et ne point nous laisser marcher i propos des pieds. Afin de eviter de vous sentir coupable – et ne point creer en vous 1 sentiment pour culpabilite. Afin de ne point vous montrer hesitant – mais plutot montrer que vous avez de l’assurance et de sa confiance de nous. Concernant ne point nous sentir en gal pour l’aise lorsque vos excuses deviennent des mensonges – et de ne pas passer concernant Le menteur ou 1 menteuse ! Afin de eviter de perdre un moment dans les discussions interminables.

De quelle maniere eviter de se justifier ?

Ma reponse reste assez simple Cela ne faut pas se justifier !

Voici certains regles importantes pour respecter

1. Soyez net, franc et bref « je ne souhaite gu venir ».

Evitez ceci « je voudrais bien venir… mais je ne pourrais pas parce que… ».

2. Prenez l’habitude d’utiliser le verbe « vouloir » au lieu de « pouvoir »

« non, je ne pourrais Manque… » > « pas vrai, j’ ne veux pas… ».

3. Gardez pour l’esprit qu’en general visuel, lorsqu’on se justifie, ce qui veut dire que l’on est gu au sein de le excellent droit. De , lorsque nous vous justifiez, c’est tel si nous donniez pour l’autre le droit de juger la choix ou ce comportement. En realite, c’est nous qui etes seul juge pour toutes vos panel !

5. Montrez-vous entendu pour vous de regardant notamment principalement votre interlocuteur droit dans les jambes.

7. Au lieu de vous justifier, appliquez la technique de ce disque raye qui consiste pour repeter Notre meme phrase diverses soir jusqu’a ce que l’autre personne comprenne.

« non, j’ ne souhaite Manque . » (sans se justifier)

Si l’autre personne nous relance (ou vous presse pour vous justifier), nous repetez simplement

« pas vrai, je ne veux Manque, remerciements ! »

Surtout, surtout, pas d’enervement, jamais d’agressivite et pas de signe d’impatience vous demeurez vraiment calme et nous tenez bon c’est pour affirmer que nous ne donnez nullement d’explication.

« je suis vraiment desole Pourtant c’est non, je ne veux reellement pas . »

Auteur de Ce texte Michael LIZEN – Copyright ©2016 All Rights Reserved – Tous Droits Reserves

7 remarques

Bonjour, j’esperais nous faire part d’un situation que vit en ce moment et qui me pese. Mon meilleur ami ou de ce moins ce que j’ croyais etre mon meilleur ami m’a demande mon avis Avec un sujet d’actualite, il m’a donne le avis sans jugement, je lui ai transmit notre avis bien simplement sans jugement d’autrui, j’ai aussi un revers de sa part ou Cela n’etait Manque d’accord avec Grace a votre serviteur et que si je suivais le avis il souhaitait de vie pour merde (bonjour deja l’ami) Avec votre second temps Cela m’a reclame pour me justifier avec Grace a quelques arguments Afin de appuyer le avis votre que je n’ai absolument jamais fait surpris les remarques qu’il m’a laisse entendre dans mon avis. J’ lui ai repondu que je n’avais Manque a me justifier que notre avis est le avis et que j’ ne me sens jamais la pour le persuader, juste qu’il suive Ce chemin et votre serviteur j’suis Notre mien. Cela a provoque chez lui de reaction en chaine ou je me suis fais ruer de message disant que j’etais oblige de apporter faire mes arguments que c’etait concernant mon bien. Rassurez-vous, c’etait avec message et j’ai retourne J’ai decision de Votre bloquer pour ne plus me Realiser harceler via des messages de ce type.

Afin de appuyer mon experience avec Grace a cette personne, j’ai vecu diverses fois Plusieurs scenes ou nous avons joue du f t dans console que personnellement J’aime pas (et Afin de lui faire bonheur) j’ai l’habitude pour perdre pour ces jeux et ce qui ne me derange pas, en revanche D Que j’ marque votre but ca declenchait souvent chez lui quelques reactions particulierement violentes du style montrer du doigts en disant que j’ai triche et en dit vraiment repetitifs et harcelant. Par la suite j’ n’ai gu voulu continuer a jouer, la personne a ferme sa a a cle (sachant qu’on est chez lui) de me forcant a continuer a s’amuser puisqu’il etait inconcevable Afin de une telle personne que j’ gagne, il devait se venger jusqu’a me rendre minable. j’ai d’un lui montrer qu’il allait recevoir quelques coups s’il ne me laissait Manque aller.

Actuellement, j’habite debarrasse de une telle personne qui me concernant a des annees ete toxique, en revanche, j’suis au sein de l’angoisse qu’il vienne pour nouveau me harceler physiquement avec pretexte qu’il n’a jamais eu d’explication de la sois disant rupture.

une personne essayant sans cesse de nous faire culpabiliser du nom de l’amitie et nous rabaissant a chaque soir que nous avons un argument qu’il degote mauvais.

De quelle maniere me sortir d’une personne tel ca? quand vous avez eu de piste Afin de m’aider cette est J’ai bienvenue.